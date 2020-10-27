В Ірані майже 7 тисяч нових випадків COVID-19 – найбільше з початку пандемії

Влада Ірану повідомила про 6 968 нових випадків коронавірусу та 346 смертей упродовж минулої доби, що є найвищим досі зафіксованим в країні щоденним показником.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє агенція Reuters.

Речниця міністерства охорони здоров'я Ірану Сіма Садат Ларі повідомила, що загальна кількість виявлених випадків коронавірусної хвороби в країні зросла до 581 824.

Загальна кількість загиблих у найбільш постраждалій внаслідок пандемії коронавірусу державі Близького Сходу зросла до 33 299 осіб.

Як повідомляє агенція MEHR, загалом 463 611 людей вилікувались в Ірані від хвороби COVID-19. Для виявлення хвороби по всій країні вже здійснено понад 4,78 млн тестувань.

Як повідомлялося, у світі станом на ранок 27 жовтня зафіксували 43 777 856 випадків COVID-19. При цьому 32 182 568 осіб одужали, 1 164 520 пацієнтів померли.