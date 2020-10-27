У Росії за добу - найбільша кількість смертей від початку пандемії

За минулу добу в Росії підтвердили рекордний рівень смертності від COVID-19 - 320 летальних випадків.

Як передає Укрінформ, про це свідчать дані Worldometer, а також повідомляє телеграм-канал СТОПКОРОНАВИРУС.РФ.

Так, за минулі 24 години в Російській Федерації від наслідків зараження коронавірусом померли 320 осіб, раніше рекорд добової смертності був 317 летальних випадків (21 жовтня).

А кількість нових зареєстрованих випадків зараження COVID-19 в цій країні за минулу добу становить 16 550. Слід зазначити, що позавчора показник був рекордним - 17 347 нових випадків.

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Повідомляється, що найбільше хворих у Москві (+4 312 осіб за добу), Петербурзі (+721) і Підмосков'ї (+496).

Як відомо, загальна кількість випадків коронавірусу в РФ з початку пандемії - 1 547 774, а померло від цієї хвороби вже 26 589 пацієнтів.