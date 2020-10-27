Грецький військовий корабель зіткнувся з торговим судном

Тральщик грецького військово-морського флоту з екіпажем із 27 людей зіштовхнувся з португальським торговим судном біля порту Пірея зранку цього вівторка, внаслідок чого дві особи постраждали.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Ekathimerini.

Торгове судно Maersk Launceston, що ходить під португальським прапором, протаранило бік грецького 57-метрового військового корабля Kallisto.

Зазначається, що Maersk Launceston майже в 5 разів більший за грецький тральщик.

Відтак Kallisto, отримавши пробоїну в борту, виявився підтоплений, і його довелося буксирувати у порт.

Весь екіпаж Kallisto був успішно евакуйований, включаючи двох поранених моряків, яких негайно госпіталізували.

Наразі триває розслідування обставин цього інциденту.

Фото: Ekathimerini