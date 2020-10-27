Файєри проти водометів: в Італії вирують антикарантинні протести

Після запровадження нових обмежувальних заходів у Італії через COVID-19, які передбачають, зокрема, нічну комендантську годину з 23:00 до 5:00 та закриття ресторанів о 18:00, у понеділок увечері в кількох містах Італії відбулися демонстрації проти заходів безпеки.

Місцями доходило до насильства, повідомляє Укрінформ із посиланням на італійське видання Stol.

Багатотисячні акції протесту пройшли у Мілані, Турині, Римі, Неаполі та Палермо. Минулими вихідними також протестували. Демонстранти скандували антиурядові гасла, закидали поліцейських феєрверками. Спецпризначенці застосували водомети. Щонайменше двоє поліцейських отримали поранення, принаймні десять протестувальників були заарештовані.

За повідомленнями ЗМІ, сотні людей взяли участь в несанкціонованому протесті, організованому неофашистською партією «Форца Нуова». Міністерство внутрішніх справ Італії застерігало громадян, що протести можуть бути використані правими екстремістськими або анархістськими угрупованнями.

Прем'єр-міністр Джузеппе Конте оголосив подальші обмежувальні заходи на пресконференції в неділю. З понеділка бари та ресторани повинні закриватися о 18:00. Максимально 4 людям дозволяється сідати за стіл у ресторанах. Кінотеатри, театри, торговельні центри, клуби, громадські спортивні споруди та басейни повністю закриті. Конте пообіцяв підтримку галузей, які найбільше постраждали від нових обмежень. Компенсації заплановані для культури, гастрономії та індустрії дозвілля, їх планують схвалити на засіданні кабінету міністрів у вівторок.

На цей час у світі кількість випадків коронавірусу становить 43 790 543, з них 1 164 609 летальних, одужали 32 182 737 людей.

Фото: dpa