Файєри проти водометів: в Італії вирують антикарантинні протести
Місцями доходило до насильства, повідомляє Укрінформ із посиланням на італійське видання Stol.
Багатотисячні акції протесту пройшли у Мілані, Турині, Римі, Неаполі та Палермо. Минулими вихідними також протестували. Демонстранти скандували антиурядові гасла, закидали поліцейських феєрверками. Спецпризначенці застосували водомети. Щонайменше двоє поліцейських отримали поранення, принаймні десять протестувальників були заарештовані.
За повідомленнями ЗМІ, сотні людей взяли участь в несанкціонованому протесті, організованому неофашистською партією «Форца Нуова». Міністерство внутрішніх справ Італії застерігало громадян, що протести можуть бути використані правими екстремістськими або анархістськими угрупованнями.
На цей час у світі кількість випадків коронавірусу становить 43 790 543, з них 1 164 609 летальних, одужали 32 182 737 людей.
Фото: dpa