Словаччина за кілька тижнів хоче протестувати все населення на коронавірус

На тлі другої хвилі пандемії у Словаччині влада збирається провести тести на коронавірус усім жителям країни – за ці та наступні вихідні.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє портал Aktuality.

Йдеться про всіх громадян Словаччини, які старше 10 років.

Для такого загальнонаціонального тестування планується відвести дві наступні суботи та дві наступні неділі. Відповідне рішення ухвалив у понеділок кризовий штаб країни.

У Словаччині вважають, що в разі успіху цим прикладом можуть скористатися інші країни світу.

Як відомо, населення Словаччини становить близько 5,5 мільйонів осіб.

Також слід нагадати, що з 24 жовтня по 1 листопада влада цієї країни ввела комендантську годину.

Всього з початку пандемії коронавірусу в Словаччині зафіксовано більше 45 тисяч випадків зараження COVID-19, а число летальних випадків – 165.

У світі станом на ранок 27 жовтня зафіксували 43 777 856 випадків COVID-19.