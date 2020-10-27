На півдні Туреччини пролунав вибух
Укрінформ
У центрі міста Іскендерун південної турецької провінції Хатай прогримів вибух.
Як передає Укрінформ, про це повідомляє Anadolu.
Зазначається, що в районі вибуху перекрито рух транспорту. На місце події прибули машини швидкої допомоги та підрозділи поліції.
В адміністрації Хатая заявили, що вибух стався невдовзі після того, як сили безпеки нейтралізували одного з двох підозрюваних у тероризмі, яких вони переслідували.
За даними адміністрації, в результаті інциденту ніхто не постраждав.
Пізніше міністр внутрішніх справ Туреччини Сулейман Сойлу повідомив, що "двох терористів РКК, причетних до нападу, ліквідовано".
Фото: АА