На півдні Туреччини пролунав вибух

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Anadolu.

Зазначається, що в районі вибуху перекрито рух транспорту. На місце події прибули машини швидкої допомоги та підрозділи поліції.

В адміністрації Хатая заявили, що вибух стався невдовзі після того, як сили безпеки нейтралізували одного з двох підозрюваних у тероризмі, яких вони переслідували.

Читайте також: Щонайменше троє людей загинули через вибух на мітингу опозиції у Пакистані

За даними адміністрації, в результаті інциденту ніхто не постраждав.

Пізніше міністр внутрішніх справ Туреччини Сулейман Сойлу повідомив, що "двох терористів РКК, причетних до нападу, ліквідовано".