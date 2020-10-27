Японія за 30 років буде «вуглецево нейтральною» – прем’єр

Прем’єр-міністр Японії Йошіхіде Суґа пообіцяв, що його країна досягне нульового викиду вуглекислого газу до 2050 року.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє AFP.

«Ми доведемо загальну кількість парникового газу (який викидає Японія – ред.) до нуля до 2050 року, тобто станемо вуглецево нейтральним», - сказав Суґа.

Від додав, що прагне реалізувати «декарбонізоване суспільство» в країні.

Водночас прем’єр Японії не розкрив деталі, як саме країна, залежна від вугілля, зможе досягти цієї мети, проте зазначив, що справа в інноваціях.

Раніше офіційний Токіо тільки заявляв про прагнення якомога швидше досягти виконання такої мети десь у другій половині ХХІ століття.