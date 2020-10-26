Латвія отримала від Британії 123 бронемашини

Національні збройні сили Латвії (НЗС) отримали від Великої Британії всі 123 розвідувальні гусеничні бронемашини, які були закуплені за підсумками договору 2014 року.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Delfi.

Зараз Латвія чекає на ще одну партію бронемашин, яка буде поставлена ​​вже в рамках нового договору від 2019 року.

Сім із цих 123 одиниць бронетехніки було поставлено без капітального ремонту, оскільки призначені для навчання латвійських військових механіків. У Міністерстві оборони Латвії підкреслили, що інші 116 машин надійшли вже модернізованими.

Бойові гусеничні машини призначені для механізації піхотної бригади сухопутних військ НЗС. Перші машини були доставлені в Латвію восени 2015 року, перед поставками вони пройшли капітальний ремонт, модернізацію та оснащені протитанковими ракетними комплексами Spike.

Фото: Delfi