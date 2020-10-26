Казахстан заборонив посадку пасажирів у літак без тесту на COVID-19

Глава уряду також доручив МІІР прискорити поставку рентген-апаратів, пересувних медичних комплексів.

Наголошується, що Міністерству охорони здоров'я доручено забезпечити жорсткий контроль за дотриманням санітарно-епідеміологічних вимог у пунктах пропуску, у тижневий термін вжити заходів щодо зниження цін на засоби індивідуального захисту, спільно з Міністерством цифрового розвитку, інновацій та аерокосмічної промисловості вжити необхідних заходів щодо впровадження програм з відстеження контактних осіб, хворих, моніторингу дотримання суб'єктами санітарних вимог з використанням цифрових технологій.

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Як повідомляв Укрінформ, у світі станом на ранок 26 жовтня зафіксували 43 346 266 випадків COVID-19. При цьому 31 905 019 осіб одужали, 1 159 093 пацієнти померли.