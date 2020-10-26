Дані країн ЄС про експорт зброї почали публікувати онлайн

З метою підвищення прозорості системи контролю за європейським експортом зброї Євросоюз від сьогодні почав оприлюднювати онлайн для широкого загалу базу даних експортного контролю країн-членів.

Як повідомляє Укрінформ, така інформація оприлюднена у понеділок на сайті Європейської служби зовнішніх дій.

«Сьогодні Європейська служба зовнішніх дій на своєму сайті започаткувала доступну онлайн базу даних, яка дозволить будь-кому досліджувати та аналізувати дані країн-членів щодо експортного контролю. База даних містить інформацію щодо обсягів, місця призначення та різновиду ліцензій на експорт зброї та самого експорту з країн-членів за період 2013-2019 років. Ця база даних буде оновлюватися щороку», - йдеться у повідомленні.

Всі дані, які включені до цього ресурсу, надані країнами-членами. Щорічні звіти щодо експортного контролю оприлюднюються в Офіційному журналі ЄС. 23 жовтня Рада ЄС ухвалила вже 22-й річний звіт щодо експорту зброї, який охоплює дані 2019 року.

Як зазначається у повідомленні, видання ліцензій на експорт зброї належить до національної компетенції країн-членів, але всі вони приймають відповідні рішення на підставі Спільної позиції ЄС від 2008 року щодо Спільної політики безпеки й оборони відносно експорту зброї. Європейська служба зовнішніх дій продовжує працювати з країнами-членами для підвищення прозорості експортного контролю та координації у виконанні такої Спільної позиції ЄС.

«Військова зброя відіграє незамінну роль у збереженні безпеки, свободи й миру, якщо використовується відповідно до міжнародного законодавства, включаючи закони у сфері прав людини та міжнародного гуманітарного права. Водночас військова зброя, за визначенням, здатна спричиняти смерть та руйнування. Це означає, що уряди, які контролюють таку зброю, мають забезпечити її продаж та використання у відповідальний та підзвітний спосіб, щоб зброя на потрапила в руки терористів, злочинців або іншим недозволених користувачів», - йдеться у повідомленні.

Як наголошує Європейська служба зовнішніх дій, відповідальне ставлення до експорту зброї може дотримуватися лише за умови прозорості цієї діяльності, тож ЄС робить все можливе, щоб забезпечити таку прозорість, і закликає країни-члени до такої ж поведінки.

Як вже повідомлялося, за даними Стокгольмського міжнародного інституту досліджень миру (SIPRI), у 2015-2019 роках експорт зброї 28 європейських країн (з Великою Британією включно) становив 26 відсотків у глобальному експорті зброї. За цим показником країни ЄС і Британія поступаються лише США (36 відсотків) і посідають другу позицію, випереджаючи Росію (21 відсоток світового експорту зброї).

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Головні країни-споживачі такої продукції європейського виробництва розташовані на Близькому Сході та у Північній Африці, де тривають відразу кілька військових конфліктів.

У вересні поточного року Європейський парламент прийняв резолюцію щодо посилення експортного контролю, та рекомендував Європейській Раді та іншим Євроінституціям створити єдину інтерактивну базу даних, яка буде оновлюватися за підсумками щорічних доповідей про обсяги експорту європейської зброї до третіх країн.