У Росії знову зафіксували понад 17 тисяч нових випадків COVID-19

Упродовж минулої доби в Російській Федерації виявлено 17 148 нових випадків зараження коронавірусом, це найбільше число з початку пандемії.

Як передає кореспондент Укрінформу, це випливає з інформації на сайті стопкоронавирус.рф.

Попередні максимуми в РФ фіксувалися дев'ять разів з 9 по 23 жовтня до того - 11 травня.

Таким чином, наразі загальна кількість інфікованих у Росії становить 1 520 800.

Найбільше нових випадків COVID-19 за добу було виявлено в Москві - 5224, у Санкт-Петербурзі - 715, у Московській області - 499, в Нижегородській - 376, у Ростовській - 312.

За неділю в РФ від COVID-19 померли 217 пацієнтів, загалом з початку епідемії число летальних випадків становило 26 092. Одужали в країні 1 140 333 особи, за добу - 7 543 пацієнти.

Як повідомлялося, за даними Worldometer, у світі зафіксовано 43 446 557 випадків коронавірусу, зокрема 1 160 542 летальних, одужали 31 958 075 осіб.