«Кіберпартизани» зламали сайт Нацбанку Білорусі

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Naviny.by.

За даними самого Нацбанку, сайт регулятора не відкривався вдень 26 жовтня.

Відповідальність за блокування сайту взяли на себе «кіберпартизани».

«Нацбанк не дуже хотів приєднуватися до народного страйку. Ми їх переконали», - прокоментували в співтоваристві «кіберпартизан».

Раніше хакери неодноразово зламували сайти і Ютуб-канали держорганізацій. Зокрема, 26 вересня була перервана онлайн-трансляція вечірніх новин на телеканалі «Білорусь 1». В ефірі були показані кадри побиття протестувальників на вуличних акціях.

У жовтні були зламані сайти Мінського автомобільного заводу, профспілкових організацій, концерну «Білнафтохім». «Кіберпартизани» закликали читачів цих ресурсів приєднатися до акцій протесту.

Зазначається, що хакерський рух «кіберпартизан» виник після президентських виборів, результати яких викликали в Білорусі масові акції протесту.

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Як повідомляв Укрінформ, у Білорусі тривають масові протести проти фальсифікації результатів президентських виборів 9 серпня, на яких переможцем було оголошено Олександра Лукашенка.

ЄС і Україна не визнають легітимність Лукашенка.

Лідер опозиції Світлана Тихановська оголосила 25 жовтня днем "Народного ультиматуму" і закликала режим до мирної передачі влади.

Після закінчення терміну ультиматуму Тихановська оголосила загальнонаціональний страйк у Білорусі.