У Литві на парламентських виборах перемогли консерватори

Як передає Укрінформ, про це повідомляє литовське телерадіомовлення LRT.

У другому турі 25 жовтня консерватори закріпили успіх, досягнутий два тижні тому 11 жовтня. До отриманих раніше 24 депутатських мандатів вони додали ще 26.

Повністю підсумки двох турів виборів мають такий вигляд. «Союз вітчизни - Християнські демократи Литви» - 50 мандатів. «Литовський союз селян і зелених» (ядро правлячої коаліції в нинішньому парламенті) - 32. Рух лібералів - 13. Соціал-демократи - 13. Партія свободи - 11. Партія праці - 10. «Виборча акція поляків Литви - Союз християнських сімей» - 3. Соціал-демократична трудова партія - 3. Литовський союз "зелених" і партія "Свобода і справедливість" - по 1 мандату. Також у Сейм пройшли 4 кандидати-самовисуванці.

Таким чином, ідеологічно близькі консерватори, ліберали і Партія свободи разом набирають 74 голоси, чого достатньо для формування коаліції в парламенті, що складається з 141 депутата. Голови трьох партій після зустрічі в Сеймі в ніч на понеділок ухвалили спільну декларацію про те, що вони готові сформувати уряд на чолі з Інгрідою Шимоніте. Лідер консерваторів Габріелюс Ландсбергіс підтвердив «офіційне оформлення початку процесу», уточнивши, що поки що ніяких інших міжпартійних домовленостей за програмою дій немає.

Кандидат у прем'єри Інгріда Шимоніте сказала, що головними її завданнями будуть перегляд бюджету і зміна моделі управління коронавірусною кризою, щоб при прийнятті рішень можна було більше прислухатися до думки медичних експертів.

Експрезидент Литви Даля Грібаускайте за підсумками двох турів заявила, що ці вибори - «краще, що могло трапитися з Литвою в такий складний період». «Ми проголосували за майбутнє... Три партії привели до перемоги жінки. У важку хвилину жінки не бояться брати на себе відповідальність. Я сподіваюся на нову політичну культуру, співпрацю і вміння чути іншу думку. І вже точно більше порядності. Менше популістських обіцянок і більше корисної роботи», - написала Грібаускайте в Фейсбуці.

Як повідомляв Укрінформ, раніше, в першому турі 11 жовтня перемогу також здобули консерватори. За консервативну партію "Союз Вітчизни - Християнські демократи Литви" проголосували 24,8% виборців і вони отримали 23 мандати в парламенті. Правлячий зараз Союз "селян" і "зелених" - 17,5% голосів і 16 мандатів, Партія праці - 9,5% і дев'ять мандатів, Литовська соціал-демократична партія - 9,3% і вісім мандатів. Партія свободи - більше 9,0% голосів і 8 мандатів, рух лібералів - 6,8% і шість мандатів. Ще один мандат консерватори отримали, вигравши в першому турі округ по «мажоритарці».

До парламенту Литви на чотири роки обирається 141 депутат: 70 - за партійними списками і 71 - в одномандатних округах. Списки кандидатів висунули 17 партій, передвиборні коаліції не створювалися. До виборчих списків внесені трохи менш як 2,5 млн громадян, які мають право голосу.

Фото: J. Stacevičiaus/LRT nuotr.