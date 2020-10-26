Три події світу. Визначальні дебати за океаном, традиційний Путін та діалектика Південного Кавказу

Дональд Трамп та Джо Байден зійшлися у другому та останньому турі дебатів.

Володимир Путін оспівав «сильну державу» та «державницьке громадянське суспільство». На Південному Кавказі тривають і бойові дії, і спроби знайти алгоритм примирення Азербайджану та Вірменії.

Кандидати в президенти США зійшлися у другому, цього разу віртуальному турі дебатів. Дональд Трамп та Джо Байден обмінялися претензіями (вчергове у корупційному контексті прозвучала Україна), висловилися про коронавірус (Трамп – з гіпертрофованим оптимізмом) та зіграли кожен на власний електорат. Після цього обидва виходять на фінішну пряму з прицілом на голосування 3 листопада, результати якого навряд чи хтось наважиться зараз точно передбачити. До речі, діючий президент США на вихідних у Флориді, де він зареєстрований як виборець, проголосував достроково. Звісно, з невеликим перфомансом.

Плани Дональда Трампа перед виборами зустрітися з Володимиром Путіним для демонстрації зовнішньополітичного прориву не будуть втілені у життя. Російський президент протягом останніх місяців проводить аудієнції лише з обраними, тому з Трампом, який перехворів на COVID-19, навряд чи ризикне опинитися у одному приміщенні. У своєму віртуальному зверненні до дискусійного клубу «Валдай» Путін закликав порозумітися з Заходом (хоча б у кіберпросторі), зняти санкції, з огляду на гуманітарні резони (звісно, не з Росії, а з її політичних клієнтів) та запевнив, що Росія розвиває відносини з Китаєм. Господар Кремля оспівав «сильну державу» та наголосив, що громадянське суспільство у РФ має бути «державницьким».

Бойові дії на Південному Кавказі тривають, азербайджанські війська просуваються вперед, зокрема, офіційний Баку заявив про відновлення контролю над кордоном з Іраном. Нікол Пашинян закликав вірменський народ до зброї, що може дати пропагандистський ефект, але навряд чи суттєво переламає ситуацію на театрі бойових дій. Цікаво, що Ільхам Алієв та Нікол Пашинян начебто погодилися провести переговори у Москві, проте міністри закордонних справ Азербайджану та Вірменії минулого вікенду досягли домовленості про гуманітарне припинення вогню за сприяння Державного департаменту США. Щось підказує, що і появи виключно російських миротворців у Нагірному Карабасі чекати не варто, хоча сама ідея «блакитних шоломів» у бурхливому регіоні є актуальною.

Євген МАГДА, Інститут світової політики