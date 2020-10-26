У Китаї на коронавірус тестують усе місто-мільйонник

У Китаї проводять масове тестування мешканців усього міста Кашгар на коронавірус на тлі регіонального спалаху в провінції Сіньцзян.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє ВВС.

Близько 4,7 млн ​​осіб у місті Кашгар проходять тестування, на сьогодні виявлено вже 138 безсимптомних випадків.

Школи в Кашгарі зачинені, жителям не дозволяється залишати місто, якщо вони не мають довідки про негативний результат тестування

Як зазначає видання, Китаю переважно вдалося знизити рівень зараження коронавірусом, але невеликі спалахи тривають.

За даними Worldometer, у Китаї наразі зафіксовано 85 810 випадків коронавірусу, загинули 4 634 людини, одужали 80 911 пацієнтів.

Фото: GETTY IMAGES