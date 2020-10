Спадкоємці глави Samsung заплатять майже $9 мільярдів податку

Глава Samsung Group Лі Кун-хі, який помер у неділю, залишив родині півтора десятки мільярдів доларів спадщини, з яких тепер його рідні повинні сплатити в казну майже 9 мільярдів доларів США.

Як зазначає Yonhap , це рекордна сума податків зі спадку для Південної Кореї, повідомляє Укрінформ.

"Лі Кун Хі, який очолював найбільший конгломерат Samsung Group, помер у Сеульській лікарні в неділю у віці 78 років, залишивши у спадок активи на близько 18 трильйонів корейських вон (15,9 мільярда доларів США)", - зазначається в повідомленні.

Спадок унаслідують його дружина Хон Ра-хі, син Чже-Йон та дві дочки - Бу-Джин та Се-Хьон.

Покійний керівник володів 4,18% акцій у флагманському Samsung Electronics Co., а також 0,08% частки в привілейованих цінних паперах фірми. Крім того, чоловікові належало 29,76% акцій Samsung Life Insurance Co., а також 2,88% акцій Samsung C&T Corp. Частка Лі в Samsung SDS Co. оцінюється в 0,01%.

"За оцінками джерела у цій індустрії, його спадкоємці заплатять близько 10 трильйонів вон у якості податків на спадщину, і це лише за вартість активів",- зауважується в публікації.

Як уточнює видання, у перерахуванні на долари, це майже $9 млрд, що становить " рекордну суму податків на спадщину", яка знімалася коли-небудь в історії країни.

Експерти кажуть, що сім'я покійного керівника групи Samsung може обрати варіант сплати податків упродовж кількох років. Відповідно до південнокорейського законодавства, їм дозволяється здійснювати платежі терміном на понад п’ять років у розстрочку.