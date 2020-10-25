Три лікарні у Мінську приймають постраждалих під час стрілянини

У Мінську постраждалих у ході протистояння з силовиками на Орловській вулиці везуть до військового госпіталю, 6-ї лікарні і лікарні швидкої допомоги.

Загальна кількість поранених невідома.

Як передає Укрінформ, про це повідомляється в телеграм-каналі «Белые халаты» .

«Мінськ. Військовий госпіталь. Операційні працюють (така ж картина була в ніч на 10 серпня). Повідомляють, що поранених везуть ще й у 6-ку (лікарні №6 - ред.). І у ЛШМД (лікарня швидкої медичної допомоги - ред.). Але незрозуміла кількість», - йдеться в повідомленні.

При цьому наголошується, що на Орловську вулицю після вибухів виїхало близько 10 машин "швидких" з різних підстанцій.

Раніше повідомлялося про використання силовиками у Мінську світлошумових гранат і гумових куль. Найжорсткіше зіткнення було на Орловській вулиці, що по шляху до столичної резиденції Олександра Лукашенка.

За оцінками журналістів, у марші на підтримку «Народного ультиматуму» у Мінську взяли участь понад 100 тисяч осіб.

Як повідомлялося, у Білорусі тривають масові протести проти фальсифікації результатів президентських виборів 9 серпня, на яких переможцем було оголошено Олександра Лукашенка.

Лідер опозиції Світлана Тихановська оголосила 25 жовтня днем "Народного ультиматуму" і закликала режим до мирної передачі влади. Якщо цього не відбудеться, а силові органи продовжать жорстоке придушення протестів, опозиція має намір оголосити в країні загальнонаціональний страйк.