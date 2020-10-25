У Берліні намагалися підпалити офіс Інституту Коха

У будівлю у Берліні, де розташований офіс Інституту Роберта Коха - федерального інституту Німеччини з вивчення інфекційних захворювань, у неділю невідомі кинули декілька пляшок із запальною сумішшю.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє DW.

Як інформує берлінська поліція, нападникам вдалося втекти, постраждалих немає, а охорона будівлі змогла самостійно загасити полум'я.

Зазначається, що через підозри у "політичному підтексті", справа про спробу підпалу була передана слідчим федерального рівня.

За даними поліції, офіс, на який було скоєно напад, розташований в південному районі Берліна, а не в головній будівлі на північному заході німецької столиці.

Як повідомлялося, у світі на COVID-19 захворіли вже 43 100 072 особи. Загинули від коронавірусу 1 156 597 хворих. Водночас одужали 31 749 896 осіб.

Фото: Annette Riedl/dpa/picture-alliance