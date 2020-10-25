Голова уряду Болгарії заразився коронавірусом

Прем'єр-міністр Болгарії Бойко Борисов заразився коронавірусом.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Reuters.

Як зазначається, у неділю Борисов заявив, що отримав позитивний результат тесту на коронавірус і лікуватиметься вдома відповідно до рекомендацій лікарів.

У п'ятницю Борисов та троє міністрів самоізолювались після контакту з заступником міністра, який отримав позитивний результат тесту на коронавірус.

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Органи охорони здоров’я скасували карантин Борисова в суботу після двох негативних результатів тесту, але сьогодні тест виявився позитивним.

Як повідомлялося, у світі на COVID-19 захворіли вже 43 100 072 особи. Загинули від коронавірусу 1 156 597 хворих. Водночас одужали 31 749 896 осіб.