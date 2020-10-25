Десятки тисяч ізраїльтян знову вимагають відставки Нетаньягу

Десятки тисяч ізраїльтян знову вимагають відставки Нетаньягу

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Укрінформ
В Ізраїлі десятки тисяч людей вкотре вийшли на вулиці, закликаючи до відставки прем'єр-міністра Біньяміна Нетаньягу.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Euronews.

Тисячі ізраїльтян вийшли на демонстрацію у суботу ввечері неподалік офіційної резиденції голови уряду Біньяміна Нетаньягу, закликаючи його подати у відставку у зв'язку зі звинуваченнями у корупції та невдалій реакції на кризу коронавірусу.

Поліція заявляє, що низку людей було заарештовано за порушення громадського порядку.

Під час жорсткого карантину, що тривав місяць, протести були значно менші через обмеження, що дозволяли людям збиратися лише на відстані одного кілометра від власної оселі.

Але минулого тижня карантинні обмеження в Ізраїлі були скасовані, після цього великі протести в Єрусалимі відновились.

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Нетаньягу звинувачують у неправильному реагуванні на кризу пандемії коронавірусу в країні, а також у шахрайстві та отриманні хабарів. Друге судове слухання справи про ймовірні злочини Нетаньягу відбудеться пізніше цього року.

Як повідомлялося, 18 вересня Ізраїль запровадив друге загальнонаціональне блокування, оскільки в країні спостерігалося зростання кількості хворих на коронавірус. Закривалися школи, ресторани і готелі, інші підприємства. Запровадження карантинних обмежень сприяло зменшенню кількості заражень з 9 тисяч нових випадків на день до приблизно 2 тисяч.

Протестувальники вже кілька місяців проводять регулярні демонстрації проти прем'єр-міністра Беньяміна Нетаньягу, закликаючи його піти у відставку через судовий процес за обвинуваченням у корупції та критикуючи дії його уряду у зв'язку з пандемією.

Фото: Twitter

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