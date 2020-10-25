У керівника апарату віцепрезидента США виявили коронавірус

Керівник апарату віцепрезидента США Майка Пенса — Марк Шорт отримав позитивний результат тесту на COVID-19.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє CNN.

«Сьогодні Марк Шорт, керівник апарату віцепрезидента, у якого зафіксували позитивний результат на COVID-19, пішов на карантин та допомагає визначити тих, з ким вступав у контакт», — йдеться у повідомленні.

В офісі віцепрезидента повідомили, що у Пенса та його дружини негативні результати тестів на COVID-19.

У Білому домі уточнили, що Пенс наразі продовжуватиме свою роботу та не йтиме на самоізоляцію.

"Хоча віцепрезидент Пенс вважається тим, хто перебував у тісному контакті з Шортом, за консультацією з медичним підрозділом Білого дому, віцепрезидент дотримуватиметься свого розкладу", - йдеться у повідомленні.

Як повідомлялося, у Білому домі протягом останніх днів COVID-19 діагностували у 34 працівників та людей, які контактували з ними.

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2 жовтня стало відомо про захворювання президента США Дональда Трампа COVID-19. Він був шпиталізований до Національного військового медичного центру імені Уолтера Ріда. Згодом Трамп виписався з лікарні та повернувся у Білий дім.

Серед захворілих в оточенні президента після відвідування публічного заходу, коли Трамп офіційно номінував Емі Барретт на посаду судді Верховного суду, коронавірус підтвердили у першої леді, найближчої помічниці Трампа Гоуп Гікс, ряду сенаторів-республіканців, президента Університету Нотр-Дам Джона Дженкінса, наближеної до президента ексрадниці Келіан Конвей, а також у керівника передвиборчої кампанії Трампа Білла Степієна.

За даними Worldometer, у світі на COVID-19 захворіли вже 42 952 534 особи. Загинули від коронавірусу 1 154 964 інфікованих. Одужали 31 674 764 осіб.