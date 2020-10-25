Туреччина продовжує підготовку С-400 за планом - міністр оборони

Туреччина продовжує перевірку та підготовку відповідно до плану зенітно-ракетних комплексів С-400, закуплених у Росії.

Як повідомляє Укрінформ, про це йдеться у заяві міністра національної оборони Туреччини Хулусі Акара, оприлюдненій Haber Turk.

«Ми продовжуємо контроль та підготовку закуплених систем за визначеним планом», - зазначив Акар.

Він наголосив, що закупівля С-400 була необхідністю: «Система протиповітряної оборони великої дальності С-400 була не вибором, а необхідністю для захисту суверенітету і незалежності нашої країни з 83-мільйонним народом».

За словами міністра, Туреччина використовуватиме С-400 так само, як подібні системи застосовують у НАТО, і дії його країни не означають, що вона віддаляється від Альянсу.

Як повідомлялося, турецькі військові вперше випробували С-400 в районі чорноморського міста Синоп на півночі країни. У НАТО висловили стурбованість з приводу пусків та заявили, що система може становити загрозу для повітряних суден союзників і справляти негативний вплив на відносини між партнерами по Альянсу.