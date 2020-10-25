Помпео подзвонив Лукашенку і закликав відпустити громадянина США

Глава Держдепу Майк Помпео в телефонній розмові з Олександром Лукашенком закликав випустити з Білорусі незаконно затриманого громадянина США.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє DW з посиланням на Держдепартамент США.

В американському відомстві підтвердили, що Майк Помпео 24 жовтня зідзвонився з Олександром Лукашенком, який перебуває при владі в Білорусі.

"Державний секретар закликав до повного звільнення і дозволу негайного виїзду з Білорусі незаконно затриманого громадянина США Віталія Шклярова", - повідомили в Держдепі у відповідь на запит DW.

Зазначається, що крім цього, Помпео "вкотре заявив про те, що Сполучені Штати підтримують прагнення білоруського народу до демократії".

Читайте також: США попереджають про особисту відповідальність за використання летальної зброї у Білорусі

Політтехнолог Віталій Шкляров був затриманий у Гомелі 29 липня. Як повідомив згодом його адвокат, йому було пред'явлено обвинувачення в організації групових дій, що грубо порушують громадський порядок. Шкляров пов'язував затримання зі своїми публікаціями про Білорусь у ЗМІ.

За даними DW, Шкляров навчався і жив в Німеччині, потім переїхав до США і брав участь у декількох виборчих кампаніях демократів, у тому числі Обами. Він одружений зі співробітницею Держдепартаменту США і, за словами людей з його оточення, готувався переїхати в Україну - на нове місце роботи дружини.

19 жовтня Шклярова звільнили із СІЗО КДБ Білорусі в Мінську, а наступного дня йому змінили запобіжний захід з домашнього арешту на підписку про невиїзд.

Як повідомлялося, в Білорусі тривають масові протести проти фальсифікації результатів президентських виборів 9 серпня, на яких переможцем був оголошений Олександр Лукашенко.

Лідер опозиції Світлана Тихановська оголосила 25 жовтня днем Народного ультиматуму і закликала режим Лукашенка до мирної передачі влади. Якщо цього не відбудеться, а силові органи продовжать жорстоке придушення протестів, опозиція має намір оголосити в країні загальнонаціональний страйк.