Росія заплатила високу ціну за отруєння Скрипалів - ексрадник Джонсона

Після отруєння Скрипалів Британія скористалася уразливими місцями Росії, здійснивши негласні атаки на її вище керівництво.

Про це розповів колишній радник Бориса Джонсона з питань національної безпеки, екссекретар уряду Великої Британії Марк Седвілл, передає Укрінформ з посиланням на The Times.

«Ми завжди завдаємо сильних ударів. Росія заплатила високу ціну за отруєння в Солсбері», - зазначив Седвілл.

За його словами, Британія здійснювала негласні атаки, зокрема в кіберпросторі, спрямовані проти вищого керівництва РФ. Метою було встановити у відповідь на агресивні дії РФ «ціну вищу, ніж та, на яку вони могли очікувати».

«Росія працює в просторі, який ми називаємо «сірою зоною», - між нормальними державними відносинами та збройним конфліктом, з кібератаками, інформаційною війною та кампаніями з дестабілізації», - вказав політик.

За його словами, Велика Британія теж може ефективно маневрувати та протидіяти РФ у «сірій зоні»: «Є уразливі місця, які ми також можемо використати. Ми просто не завжди говоримо про них».

Ексрадник Джонсона додав, що згадані заходи також включали дії проти нелегальних фінансових надходжень з Росії.

«Час від часу це проявляється. Після атаки в Солсбері, першого за століття застосування хімічної зброї проти країни в Європі, ми помстилися видимими способами. Ми вислали всю російську розвідувальну мережу у Великобританії», - наголосив колишній секретар британського уряду.

Як повідомлялося, 4 березня 2018 року ексофіцер ГРУ Сергій Скрипаль і його дочка Юлія були знайдені непритомними в британському місті Солсбері, їх госпіталізували з отруєнням невідомою речовиною. Невдовзі тодішній прем'єр Великої Британії Тереза Мей заявила, що вони були отруєні нервово-паралітичною речовиною «Новічок» (А-234), розробленою в СРСР.

Лондон назвав виконавцями замаху на Скрипалів громадян Росії Олександра Петрова і Руслана Боширова, які є, за твердженням британських спецслужб, агентами ГРУ. Згодом з'ясувалося, що під цими маскуються співробітники ГРУ Анатолій Чепіга й Олександр Мішкін.

12 жовтня Рада ЄС продовжила на рік санкції проти Росії, пов'язані із застосуванням хімічної зброї, введені, зокрема у справі про отруєння Скрипалів.