Парламент Франції хоче продовжити надзвичайний стан до лютого

Влада Франції може продовжити режим надзвичайного стану в галузі охорони здоров'я через COVID-19 до 16 лютого 2021 року.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє DW.

Відповідний законопроєкт, запропонований урядом, французький парламент проголосував у першому читанні. Як зазначається, 71 депутат підтримав ініціативу, 35 виступили проти.

«Перед голосуванням міністр охорони здоров'я Франції Олів'є Веран виступив перед парламентарями з промовою, в якій наголосив на серйозності епідеміологічної ситуації», - йдеться в повідомленні.

Очікується, що 28 жовтня проєкт закону про продовження режиму надзвичайного стану розгляне Сенат Франції. Підсумкове голосування щодо нього заплановано на початок листопада.

Як повідомлялося, 24 жовтня кількість випадків інфікування коронавірусом у Франції перевищила 1 мільйон.

У 54 департаментах країни (зі 101) діє режим комендантської години. 42 млн жителів країни не можуть без крайньої потреби залишати домівки з 21:00 до 6:00.