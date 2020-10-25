Мер Стамбула заразився коронавірусом

Мер Стамбула Екрем Імамоглу заявив про те, що він інфікований коронавірусом та перебуває на лікуванні.

Про це Екрем Імамоглу повідомив у Твіттері, передає Укрінформ.

«Мій тест на COVID-19 виявився позитивним, розпочався процес лікування. Стан мого здоров’я задовільний, дякую всім, хто виявив інтерес. Бережіть своє здоров’я та дотримуйтеся заходів безпеки», - написав мер Стамбула.

Covid 19 testim pozitif çıktı, tedavi sürecim başladı. Sağlık durumum şu an iyi, ilgi gösteren herkese teşekkürler. Sağlığınıza ve önlemlere mutlaka dikkat edin, hepinizi seviyorum. pic.twitter.com/6R9nRbcL5x — Ekrem İmamoğlu (@ekrem_imamoglu) October 24, 2020

Від самого початку епідемії Стамбул входить до топ-3 міст Туреччини за кількістю випадків інфікування.

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За останню добу в Туреччині зроблено 113,4 тисячі тестів на COVID-19, підтверджено 2091 випадок інфікування. Померли 69 людей, одужали - 1573.

Загалом від початку епідемії у країні виявлено майже 360 тисяч випадків інфікування коронавірусом, 9727 людей померли, 313 тисяч вилікувалися.

Фото: AA