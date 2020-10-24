У Бельгії середня кількість випадків коронавірусу перевищила 11 тисяч на день

Упродовж минулого тижня середній показник нових випадків інфікування коронавірусом у Бельгії становив 11 тисяч на день.

Як повідомляє Укрінформ, про це в суботу пише бельгійське видання The Brussels Times з посиланням на останні дані дослідницького медичного інституту Sciensano.

«У період з 14 по 20 жовтня у середньому 11 201 осіб отримували позитивні тести щодня, що становить зростання на 56 відсотків у порівнянні з попереднім тижнем. Лише 20 жовтня було підтверджено понад 15 000 нових випадків інфекції», - йдеться у повідомленні.

Загальна кількість підтверджених випадків коронавірусу в Бельгії з початку пандемії зросла до 287 700.

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Протягом двох минулих тижнів на кожні 100 000 населення країни припадало 1 186,6 випадків інфекції, що становить збільшення на 249 відсотків у порівнянні з попереднім двотижневим періодом.

В середньому протягом тижня щодня до лікарень потрапляли 399 нових пацієнтів з коронавірусом, при цьому цей показник продовжує зростати: лише у вівторок 20 жовтня були госпіталізовані 496 осіб із таким діагнозом.

Станом на сьогодні в бельгійських лікарнях перебувають 4 061 пацієнтів із коронавірусом, з них 632 перебувають у відділеннях інтенсивної терапії, 325 людей підключені до апаратів штучної вентиляції легень.

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У період із 17 по 23 жовтня щоденна смертність від коронавірусу в Бельгії сягнула показника 37,1 (31,1 – на попередньому тижні). Усього з початку пандемії від інфекції померли 10 658 людей, лише учора до цієї кількості додалися 70 нових летальних випадків.

Протягом минулого тижня в Бельгії було проведено 63 800 тестів, при цьому частка позитивних тестів на коронавірус склала 17,5 відсотків. Це означає, що кожен шостий з людей, що проходять тестування, інфікований.

Як повідомлялося, у світі станом на 24 жовтня зареєстровано 42 559 837 випадки коронавірусу, із них 1 150 284 летальних.

Фото з сайту vrt.be