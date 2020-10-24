Глави МЗС Латвії та Естонії пішли на карантин через коронавірус у словенського міністра

Як передає Укрінформ, про це повідомляє ERR і LSM.

Рінкевич прийняв рішення працювати віддалено після зустрічі з Логаром у Ризі в середу.

Як зазначає видання, після саміту міністрів країн ЄС, що відбувся минулого тижня, серед учасників якого були виявлені двоє інфікованих, на карантин він не пішов.

У п'ятницю ввечері про самоізоляцію заявив і Урмас Рейнсалу, який зустрічався з Логаром у Таллінні у вівторок.

«Наступного тижня у нас буде «Балтійський карантин» замість «Балтійського міхура», перш за все, на рівні міністрів закордонних справ», - написав він у себе в соцмережах.

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Глава МЗС Словенії Анже Логар повернувся з туру балтійськими країнами у четвер. У нього виявився позитивний тест на коронавірус, симптомів хвороби не проявляє. Міністр і його найближче оточення у найближчі десять днів будуть перебувати на самоізоляції.

Фото: Välisministeerium