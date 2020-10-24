Кількість померлих від коронавірусу в Німеччині перевищила 10 000 осіб

У Німеччині загальна кількість жертв COVID-19 сягнула 10 003 осіб.

Кількість нових заражень за минулу добу в країні становить 14 714, що є новим рекордом з початку пандемії, повідомляє кореспондент Укрінформу з посиланням на дані Інституту Роберта Коха.

Загальна кількість людей, які заразилися вірусом нового типу з кінця січня, дорівнює 418 005. Одужали понад 314 тисяч.

Канцлер ФРН Ангела Меркель у традиційному суботньому зверненні вчергове закликала співгромадян мінімізувати контакти, адже це є фактично єдиною ефективною стратегією призупинити неконтрольоване розповсюдження хвороби. Поведінка людей визначає, наскільки швидко і наскільки сильно поширюється вірус, зазначила вона. «Якою буде зима на наше Різдво, вирішать найближчі дні та тижні. Ми всі вирішуємо це своїми діями», - підкреслила Меркель.

Як повідомлялося, у світі станом на 24 жовтня зареєстровано 42 559 837 випадки коронавірусу, із них 1 150 284 летальних.

Фото: Ольга Танасійчук, Укрінформ