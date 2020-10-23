Бельгія посилила карантин

Голова уряду Бельгії Александр де Кроо у п'ятницю заявив, що в країні до 19 листопада діятимуть нові карантинні обмеження.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Politico.

Згідно з новими правилами, які діятимуть від сьогодні до 19 листопада, змагання з професійних видів спорту будуть проходити на порожніх майданчиках, а аматорські спортивні змагання будуть заборонені для учасників віком старше 18 років.

В університетах 20 відсотків студентів матимуть змогу відвідувати навчальні заклади, тоді як решта навчатимуться дистанційно.

Заклади культури, такі як театри, концертні зали та кінотеатри, не зможуть приймати понад 200 глядачів одночасно.

Торговельні заклади залишатимуться відкритими.

З понеділка нетермінові медичні операції перенесуть на місяць, щоб звільнити ліжка в лікарнях. Продовжуватимуться лише термінові операції та рятувальні процедури.

Читайте також: Японські вчені підтвердили ефективність масок у боротьбі з вірусами

Ці обмеження буде переглянуто 6 листопада.

Бельгія намагається боротися зі сплеском випадків захворювання на COVID-19 на тлі виявлення 930 інфекцій на 100 000 людей протягом останніх 14 днів. Це другий найгірший показник серед країн Європи після Чехії.

Як повідомлялося, у світі станом на 15-00 23 жовтня коронавірусною хворобою заразилися вже 42 091 581 людей. Серед них одужали понад 31 234 020 осіб, а померли – 1 144 277 людей.

Фото: Olivier Hoslet / EFE via EPA