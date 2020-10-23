Втричі більше за офіційні цифри: в Іспанії може бути понад 3 мільйони хворих на COVID-19

У четвер в Іспанії було зафіксовано рекордні 20 986 випадків захворювання на COVID-19, що збільшило загальну кількість підтверджених випадків хвороби до 1 026 281 осіб.

Як передає Укрінформ, про це інформує агенція Reuters.

Кількість загиблих унаслідок пандемії в Іспанії наразі становить 34 521 особу.

Коментуючи рівень захворюваності, голова уряду Іспанії Педро Санчес сказав, що, оскільки виявляються далеко не всі випадки хвороби, справжня їх кількість може становити понад 3 мільйони.

Санчес заявив, що для боротьби з пандемією COVID-19 потрібно зробити більше, проте він не оголосив про нові заходи, натомість закликавши громадян діяти відповідально.

"Якщо ми не дотримуємось запобіжних заходів, ми піддаємо ризику життя тих, кого найбільш любимо. Що нам потрібно зробити, це зменшити мобільність та соціальні контакти. Іншого рішення немає", - сказав Санчес у телезверненні до нації.

Уряду Санчеса не вистачає більшості у парламенті, щоб впроваджувати обмежувальні заходи, коли неохочі до карантинних заходів регіональні уряди нехтують рекомендаціями центральної влади.

За даними Worldometer, у світі зареєстровано 42 094 535 випадків зараження коронавірусом, зокрема 1 144 306 летальних, одужали 31 235 677 людей.