У Білорусі скасували мітинг на підтримку Лукашенка через бойкот у регіонах - ЗМІ

Президент Білорусі Олександр Лукашенко, легітимність якого не визнають країни ЄС і Україна, скасував недільний масштабний мітинг у Мінську.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Наша Нива.

«Головна причина в складній епідеміологічній ситуації в країні. Влада береже населення, розуміє, що друга хвиля коронавірусу набирає обертів, тому побоюється різкого зростання захворюваності», - йдеться в повідомленні.

Планувалося, що мітинг з 300 тис. людей пройде біля стели на проспекті Переможців, а потім відбудеться хода до площі Незалежності, де планувався виступ самого Лукашенка. Однак робітники, які монтували сцену на площі Незалежності, заявили, що субота і неділя у них вже оголошені вихідними днями. Вони також розібрали сцену біля стели.

За даними білоруського бюро Радіо Свободи, мітинг скасували через те, що люди в регіонах відмовлялися їхати на проурядовий мітинг, і тому зібрати необхідну кількість протестувальників не вдається.

Як повідомлялося, в Білорусі тривають протести проти фальсифікації результатів президентських виборів 9 серпня. За офіційними даними, Олександр Лукашенко, який керує країною з 1994 року, набрав 80,1% голосів виборців, опозиційний кандидат Світлана Тихановська - 10,1%.

Лукашенко, легітимність якого не визнають країни ЄС і Україна, 23 вересня «вступив» на посаду на новий термін. Інавгурація вперше не була анонсована заздалегідь.

Силові органи Білорусі продовжують насильство проти демонстрантів і затримання протестувальників. З початку акцій, за даними опозиції, було затримано більш як 12 тисяч осіб, кілька учасників протестів загинуло.

Євросоюз не визнав результати президентських виборів у Білорусі і запровадив персональні цільові санкції проти білоруських чиновників, причетних до насильства і фальсифікацій.

Фото: TUT.BY