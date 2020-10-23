В Австралії арештували понад 40 підозрюваних у справі насильства над дітьми

Австралійська поліція заарештувала 44 людини по всій країні за підозрою в зберіганні та виробництві матеріалів про наругу над дітьми.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє ВВС.

Арешти підозрюваних - віком від 19 до 57 років - були здійснені в кожному штаті Австралії. Поліція висунула загалом 350 обвинувачень, пов'язаних зі зберіганням або виробництвом матеріалів з експлуатації дітей.

Арешти були здійснені за розслідуванням, яке тривало рік, про зображення і відео з насильством над дітьми, що були опубліковані в Інтернеті.

Як повідомлялося, в 2019 році суд в Австралії ухвалив вирок кардиналу Джорджу Пеллу, колишньому раднику Папи Римського Франциска, за сексуальну наругу над дітьми, двома підлітками з церковного хору, - шість років позбавлення волі.

Фото: ABC News