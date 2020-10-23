Міністра закордонних справ Бельгії госпіталізували з COVID-19

Віцепрем’єра й міністра закордонних справ Бельгії Софі Вілмес госпіталізували після того, як у неї кілька днів тому виявили коронавірус (COVID-19).

Як передає Укрінформ, про це VRT підтвердив її речник.

За його словами, Вілмес знаходиться у реанімації, проте стан її здоров’я вважають стабільним.

Речник додав, що глава МЗС Бельгії знаходиться при свідомості.

Зазначається, що лише кілька днів тому у міністра підтвердили коронавірус.

Як повідомляв Укрінформ, навесні цього року Софі Вілмес очолила уряд Бельгії. Вже восени у новому уряді вона отримала посаду віцепрем’єра й міністра закордонних справ країни.

У світі станом на ранок 22 жовтня зареєстровано 41 484 634 випадки коронавірусу, зокрема 1 136 335 летальних. Вже одужали 30 910 879 людей.