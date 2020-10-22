В Італії зафіксували понад 16 тисяч нових випадків коронавірусу

Упродовж останньої доби в Італії зареєстровано 16 079 нових випадків хвороби COVID-19, померли від коронавірусу 136 пацієнтів.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє ANSA.

Сьогоднішній показник кількості нових випадків становить майже на тисячу хворих більше, ніж було виявлено минулої доби.

В Італії від початку епідемії загалом зафіксували вже 465 726 випадків захворювання на COVID-19, з них 36 968 летальних. Водночас одужали від недуги 259 456 осіб.

Як повідомлялося, Рим та весь столичний італійський регіон – Лаціо – посилюють з цієї п’ятниці, 23 жовтня, карантинні обмеження, зокрема запроваджують комендантську годину, слідом за низкою інших частин країни у зв’язку зі зростанням кількості заражень COVID-19.

У світі станом на ранок 22 жовтня зареєстровано 41 727 098 випадків коронавірусу, зокрема 1 139 529 летальних, одужали 31 058 220 людей.

Фото: ANSA