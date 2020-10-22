В Італії зафіксували понад 16 тисяч нових випадків коронавірусу
Як передає Укрінформ, про це повідомляє ANSA.
Сьогоднішній показник кількості нових випадків становить майже на тисячу хворих більше, ніж було виявлено минулої доби.
В Італії від початку епідемії загалом зафіксували вже 465 726 випадків захворювання на COVID-19, з них 36 968 летальних. Водночас одужали від недуги 259 456 осіб.
Як повідомлялося, Рим та весь столичний італійський регіон – Лаціо – посилюють з цієї п’ятниці, 23 жовтня, карантинні обмеження, зокрема запроваджують комендантську годину, слідом за низкою інших частин країни у зв’язку зі зростанням кількості заражень COVID-19.
У світі станом на ранок 22 жовтня зареєстровано 41 727 098 випадків коронавірусу, зокрема 1 139 529 летальних, одужали 31 058 220 людей.
Фото: ANSA