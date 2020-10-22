Євросоюз оновив список країн, громадянам яких дозволено в'їзд

Як повідомляє Укрінформ, відповідна інформація оприлюднена на сайті Європейської Ради.

«На основі критеріїв та умов, що були визначені у рекомендаціях від 22 жовтня, країни-члени можуть поступово скасовувати обмеження на подорожі через зовнішні кордони для громадян таких третіх країн: Австралія, Японія, Нова Зеландія, Руанда, Сінгапур, Південна Корея, Таїланд, Уругвай, Китай (на умовах підтвердження взаємності).

Обмеження на подорожі можуть також поступово скасовуватися для адміністративних регіонів Китаю Гонконгу та Макао, на умовах підтвердження взаємності.

Резиденти Андорри, Монако, Сан Марино та Ватикану мають вважатися резидентами ЄС в контексті цих рекомендацій.

Критерії, за якими визначається готовність третіх країн до скасування обмежень у свободі пересування, включають оцінку епідеміологічної ситуації та обмежувальних заходів, включаючи дотримання фізичної дистанції, а також економічні та соціальні умови. Всі ці фактори розглядаються разом.

Читайте також: ЄС та Британія поновлюють переговори про торгівлю після Brexit

До країн, що є асоційованими з Шенгенською зоною, належать Ісландія, Ліхтенштейн, Норвегія та Швейцарія, на які також поширюються ці рекомендації.

Як повідомляв Укрінформ, весною поточного року після спалаху пандемії коронавірусу Євросоюз тимчасово ввів обмеження на подорожі на територію ЄС для громадян третіх країн. В першу чергу, це стосувалося так званих несуттєвих подорожей, наприклад, туристичних, що не пов’язані із гострою необхідністю або професійною діяльністю. Для скасування таких тимчасових обмежень Єврокомісія розробила пакет вимог, включаючи рівень захворюваності, тестування, наявність обмежувальних заходів та заходів перестороги, а також порівняльний аналіз кількості захворювань на кожні 100 тисяч населення в країнах ЄС та у третіх країнах.

Станом на ранок 22 жовтня у світі зареєстровано 41 484 634 випадки коронавірусу, зокрема 1 136 335 летальних, одужали 30 910 879 людей.