НАТО визнає вразливість підводних кабельних комунікаційних мереж – Столтенберг

Міністри оборони НАТО, які 22 жовтня провели перший день віртуальної зустрічі, серед інших питань обговорили вразливість підводної комунікаційної інфраструктури та заходи із забезпечення її стійкості та захисту.

Про це сьогодні під час пресконференції за підсумками першого дня роботи міністрів заявив генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг, повідомляє кореспондент Укрінформу.

Саме так він відповів на запитання преси, якою є реакція НАТО на агресивний інтерес російського ВМФ до міжнародної інфраструктури підводних комунікаційних кабелів.

«Ми обговорили тему безпеки мережі підводних (комунікаційних) кабелів, це була частина нашої дискусії навколо системи стримування й оборони НАТО, а також навколо питання стійкості. У цьому контексті безпека підводних кабелів має величезне значення. Як ви знаєте, вони передають найбільший обсяг глобальної комунікації, масивів даних, забезпечують діяльність фінансових ринків, - все це залежать від підводних кабелів. Це дуже важливо як для цивільного суспільства, так і для різних військових спроможностей», - сказав Столтенберг.

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Він зауважив, що міністри оборони отримали доповідь з оцінкою важливості та вразливості системи підводних кабелів, та щодо важливості мати спроможності для захисту такої підводної інфраструктури.

Генеральний секретар нагадав, що більша частина таких кабельних мереж знаходиться у приватній власності, тож їх місце знаходження широко відомо. Це робить таку інфраструктуру потенційно вразливою, тож необхідність моніторингу ймовірних загроз та засобів протидії була головною причиною підготовки тематичної доповіді та винесення її на розгляд міністрів.

«Ми маємо інструменти для захисту від таких загроз. Ми також засновуємо нове атлантичне командування у Норфолку, одним із завдань якого буде захист та моніторинг можливих загроз для такої підводної інфраструктури. Наприклад, від цих кабелів залежить інтернет, що лише підкреслює їх важливість», - сказав Єнс Столтенберг.

Він підкреслив, що питання стійкості НАТО тісно пов’язане із стійкістю суспільств та цивільної інфраструктури, системи охорони здоров’я, телекомунікації та інших сфер, які залежать від стабільної роботи підводної комунікаційної мережі.

Як повідомляв Укрінформ, за рішенням лідерів країн-союзниць під час саміту в Уельсі у 2019 році керівні структури НАТО розпочали розробляти програму адаптації Альянсу до нових загроз протягом наступного десятиліття. Результатом стала поява стратегія «НАТО 2030», яка передбачає перспективні напрямки розвитку оборонного Альянсу, забезпечення його стійкості та спроможності протидіяти як традиційним, так і новітнім загрозам, що пов’язані з бурхливим розвитком технологій та штучного інтелекту.