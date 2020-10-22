У Киргизстані відтермінували повторні парламентські вибори

Киргизькі парламентарії ухвалили закон, що відтерміновує проведення повторних парламентських виборів у Киргизстані. Вибори депутатів киргизького парламенту тепер відбудуться не раніше 2021 року.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє AKIpress.

Парламент Киргизстану ухвалив законопроєкт про зупинення дії деяких норм конституційного закону про президентські та парламентські вибори у 3 читаннях.

Законопроєкт відтерміновує парламентські вибори до завершення конституційної реформи. Вибори мали відбутися до 1 червня 2021 року.

За законопроєкт проголосували 83 депутати законодавчого органу Киргизстану.

Як повідомляв Укрінформ, 4 жовтня у Киргизстані відбулися парламентські вибори. Десять з 12 опозиційних партій, які програли, відмовилися визнавати попередні результати голосування. Лідер партії "Бір Бол" Алтинбек Сулайманов закликав провести нові вибори без участі партій, пов'язаних з владою.

Наступного дня у столиці Киргизстану та інших містах почалися акції протесту. Учасники вимагали анулювати підсумки голосування та провести перевибори. Силовики гранатами та водометами розігнали незадоволених.

9 жовтня президент Киргизстану Сооронбай Жеенбеков відправив у відставку уряд та прем'єр-міністра Кубатбека Боронова, а також запровадив у Бішкеку режим надзвичайного стану.

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15 жовтня стало відомо, що Жеенбеков добровільно пішов у відставку, щоб уникнути кровопролиття.