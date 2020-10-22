У Киргизстані відтермінували повторні парламентські вибори
Як передає Укрінформ, про це повідомляє AKIpress.
Парламент Киргизстану ухвалив законопроєкт про зупинення дії деяких норм конституційного закону про президентські та парламентські вибори у 3 читаннях.
Законопроєкт відтерміновує парламентські вибори до завершення конституційної реформи. Вибори мали відбутися до 1 червня 2021 року.
За законопроєкт проголосували 83 депутати законодавчого органу Киргизстану.
Як повідомляв Укрінформ, 4 жовтня у Киргизстані відбулися парламентські вибори. Десять з 12 опозиційних партій, які програли, відмовилися визнавати попередні результати голосування. Лідер партії "Бір Бол" Алтинбек Сулайманов закликав провести нові вибори без участі партій, пов'язаних з владою.
Наступного дня у столиці Киргизстану та інших містах почалися акції протесту. Учасники вимагали анулювати підсумки голосування та провести перевибори. Силовики гранатами та водометами розігнали незадоволених.
9 жовтня президент Киргизстану Сооронбай Жеенбеков відправив у відставку уряд та прем'єр-міністра Кубатбека Боронова, а також запровадив у Бішкеку режим надзвичайного стану.
15 жовтня стало відомо, що Жеенбеков добровільно пішов у відставку, щоб уникнути кровопролиття.