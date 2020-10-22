У світі зафіксували 41,5 мільйона випадків COVID-19

У світі станом на ранок 22 жовтня виявлено 41,5 мільйона випадків зараження коронавірусом.

Про це свідчать дані Worldometer, повідомляє Укрінформ.

Згідно з ними, у світі зареєстровано 41 484 634 випадки коронавірусу, зокрема 1 136 335 летальних, одужали 30 910 879 людей.

За нову добу зафіксовано 22 195 випадків коронавірусу, найбільше в Бельгії (13 227) та Мексиці (6 845) і 632 нових смерті, з них 522 у Мексиці.

У США на сьогодні зареєстровано найбільше випадків коронавірусу у світі - 8 584 819, в Індії - 7 705 158, а в Бразилії - 5 300 649.