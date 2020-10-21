Польща готується до найгірших сценаріїв і кількох хвиль COVID-19

Уряд Польщі розглядає “найгірші сценарії” розвитку ситуації навколо пандемії коронавірусу і тому планує значно збільшити кількість ліжкомісць для хворих на COVID-19.

Про це під час дискусії в Сеймі над новим законопроєктом щодо протидії пандемії COVID-19 заявив прем’єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький.

“Ми беремо до уваги найгірші сценарії. Може бути друга, третя і чергові хвилі (пандемії – ред.). Тому ми створюватимемо таку лікарняну систему доступності ліжок для хворих на COVID-19, щоб у нас не сталося того, що відбулося у Західній Європі”, - заявив Моравецький.

Він зазначив, що на сьогодні в Польщі є 16-17 тис. ліжкомісць для хворих на COVID-19, а уряд планує створити ще принаймні 15 тис. нових ліжкомісць в різних повітових чи тимчасово створюваних лікарнях. Крім того, уряд Польщі в понад три рази планує збільшити кількість місць, оснащених апаратами ШВЛ. За його словами, станом на сьогодні є ще 600-700 не зайнятих ліжкомісць з апаратами ШВЛ, а непідключеними залишається ще близько 3 тис. апаратів ШВЛ.

Як відомо, за останню добу в Польщі виявлено інфікування COVID-19 в 10 040 осіб, що є рекордним показником від початку пандемії коронавірусу. У лікарнях Польщі перебувають 9 439 осіб, підключені до апаратів ШВЛ 757 осіб.

Від суботи, 17 жовтня, 152 із 314 повітів Польщі переведено в червону зону, в якій почали діяти жорсткі обмеження через сплеск інфікування коронавірусом. У червоній зоні опинилися 11 з 16-ти воєводських міст Польщі, зокрема і Варшава.

Через різке збільшення кількості інфікованих осіб та людей, які потребують стаціонарного лікування, уряд країни створює додаткові лікарні у всіх 16-ти воєводських містах. Зокрема, у Варшаві на Національному стадіоні буде розгорнуто тимчасову лікарню на 500 місць.

На сьогодні у світі зареєстровано 41 040 630 випадків коронавірусу, зокрема 1 129 591 летальний, одужали 30 625 864 людини.