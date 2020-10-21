НАТО збудує космічний центр у Німеччині
Укрінформ
Генсек НАТО Єнс Столтенберг заявив, що у Німеччині буде побудований космічний командний центр для протидії загрозам з боку Росії й Китаю.
Як передає Укрінформ, про це повідомляє Politico.
Сам центр буде розташований на авіабазі у Рамштайні.
«Деякі держави, включаючи Росію та Китай, розробляють антисупутникові системи, які можуть засліплювати, виводити з ладу або збивати супутники та створювати небезпечне сміття на орбіті. Ми повинні розширити наше розуміння викликів у космосі та нашу здатність вирішувати їх», - наголосив Столтенберг.
За його словами, цей центр буде координаційним центром для забезпечення космічної підтримки операцій НАТО, обміну інформацією й координації діяльності Альянсу.
Зазначається, що торік НАТО вирішив визнати космос п’ятим оперативним простором після суші, моря, повітря й кіберпростору.
Фото: НАТО