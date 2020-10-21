У Росії зафіксували рекордну смертність від COVID-19 за добу

За вівторок у Російській Федерації від COVID-19 померло 313 осіб, і це максимальний показник за час пандемії.

Як передає кореспондент Укрінформу, це випливає з інформації на сайті стопкоронавирус.рф.

За його даними, за добу було зареєстровано 15 444 нових інфікованих коронавірусом. Таким чином, на даний момент загальна кількість інфікованих у Росії зросла до 1 438 219-ти.

Найбільше число нових випадків COVID-19 за добу було виявлено в Москві - 4389, в Санкт-Петербурзі - 684, в Підмосков'ї - 466, в Нижньогородській області - 332, в Ростовській області - 305.

Усього з початку епідемії число летальних випадків від COVID-19 в РФ становило 24 786. Одужали в країні 1 091 264 особи, за добу - 10 803 пацієнти.

Як повідомлялося, за даними Worldometer, у світі зареєстровано 41 040 630 випадків коронавірусу, зокрема 1 129 591 летальний, одужали 30 625 864 людини.