У Туреччині затримали нелегалів, які маскувалися під весільний кортеж

У місті Батман на південному сході Туреччини поліція затримала нелегалів, які намагалися проїхати в місто на трьох автівках, прикрашених під весільний кортеж, в яких нібито їхали наречений з нареченою та їхні гості.

Про це повідомляє Укрінформ з посиланням на телеканал NTV.

«16 іноземних громадян було затримані, коли вони пересувалися на 3 транспортних засобах у Батмані, намагаючись створити враження весільного кортежу», - йдеться у повідомленні.

Кортеж з нелегалами, серед яких 13 біженців з Іраку та 4 з Сирії, правоохоронці зупинили на в’їзді в Батман. Аби відвернути увагу поліції, у кортежі була жінка, одягнена у весільну сукню.

За даними Агентства ООН з питань біженців, Туреччина приймає найбільшу кількість біженців у всьому світі - майже 4 мільйони людей, переважно це сирійці. Більшість із них тікали до Туреччини після початку активних бойових дій в Сирії.

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Щодо нелегалів, то більшість з них, прибуваючи до країни морем та сушею, намагаються далі досягти кордонів країн ЄС, здебільшого через Грецію. Остання планує звести ще 26 кілометрів «стіни» на кордоні з Туреччиною.

Фото: www.ntv.com.tr