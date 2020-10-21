Бразилія планує використовувати китайську вакцину від коронавірусу

Бразилія планує використовувати вакцину від коронавірусу китайського виробництва в рамках національної програми імунізації.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє ВВС.

Губернатор Сан-Паулу Жоао Доріа заявив, що федеральний уряд погодився купити 46 мільйонів доз CoronaVac. Він також сказав, що програма імунізації може початися вже в січні 2021 року, ставши однією з перших у світі.

Зазначається, що результати тестування китайської вакцини від коронавірусу CoronaVac у Бразилії показали, що препарат компанії Sinovac безпечний. Однак результат є попереднім і випробування ще тривають.

Бразилія є однією з країн, які найбільше постраждали від коронавірусу. Вона знаходиться на третьому місці в світовому антирейтингу за кількістю хворих COVID-19 (5 274 817 випадків станом на сьогодні).

Як зазначає видання, країна також планує ввести в свій план імунізації вакцину, яка створюється Оксфордським університетом Англії та фармацевтичним гігантом AstraZeneca.

Як повідомлялося, у світі станом на ранок 21 жовтня зафіксовано більш як 41 мільйон випадків зараження коронавірусом, зокрема 30,6 мільйона людей одужали.

У США на сьогодні зареєстровано найбільше випадків коронавірусу в світі - 8 520 307, в Індії - 7 649 158, а в Бразилії - 5 274 817.