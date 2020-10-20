Кількість випадків COVID-19 у Росії вперше перевищила 16 тисяч за добу

У Російській Федерації за минулу добу виявили 16 108 нових випадків зараження коронавірусом, це найбільша кількість із початку пандемії.

Як повідомляє кореспондент Укрінформу, про це свідчить інформація на сайті стопкоронавирус.рф.

Попередні максимуми у РФ було зафіксовано 9-11, 13-14, 16, 19 жовтня, до цього часу - 11 травня.

Таким чином, наразі загальна кількість інфікованих у Росії зросла до 1 422 775.

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Найбільше нових випадків COVID-19 за добу було виявлено у Москві - 4 999, 695 - у Санкт-Петербурзі, 426 - у Московській, 366 - у Нижньогородській, 353 - у Ростовській областях, 305 - в Алтайському краї.

За понеділок у РФ від COVID-19 померли 268 пацієнтів, загалом з початку епідемії кількість летальних випадків становила 24 473. Видужала у країні 1 080 461 особа, за добу - 9 541 пацієнт.

Як повідомлялося, за даними Worldometer, у світі зафіксовано 40 725 616 випадків коронавірусу, зокрема 1 124 264 летальні, одужали 30 402 615 осіб.