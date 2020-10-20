Кількість випадків COVID-19 у Росії вперше перевищила 16 тисяч за добу
Як повідомляє кореспондент Укрінформу, про це свідчить інформація на сайті стопкоронавирус.рф.
Попередні максимуми у РФ було зафіксовано 9-11, 13-14, 16, 19 жовтня, до цього часу - 11 травня.
Таким чином, наразі загальна кількість інфікованих у Росії зросла до 1 422 775.
Найбільше нових випадків COVID-19 за добу було виявлено у Москві - 4 999, 695 - у Санкт-Петербурзі, 426 - у Московській, 366 - у Нижньогородській, 353 - у Ростовській областях, 305 - в Алтайському краї.
За понеділок у РФ від COVID-19 померли 268 пацієнтів, загалом з початку епідемії кількість летальних випадків становила 24 473. Видужала у країні 1 080 461 особа, за добу - 9 541 пацієнт.
Як повідомлялося, за даними Worldometer, у світі зафіксовано 40 725 616 випадків коронавірусу, зокрема 1 124 264 летальні, одужали 30 402 615 осіб.