У Нідерландах на залізничних станціях встановлять дефібрилятори

У Нідерландах наступного року на кожній залізничній станції встановлять дефібрилятори.

Про це повідомляє кореспондент Укрінформу в Гаазі з посиланням на NOS.

“Наступного року на кожному залізничному вокзалі буде принаймні один дефібрилятор. Перші дефібрилятори повинні бути встановлені на початку 2021 року”, - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що дефібрилятори, тобто прилади, що призначені для ліквідації порушення серцевої діяльності (фібриляції) шляхом впливу на серце електричного імпульсу, можуть швидко надати першу допомогу, оперативніше за швидку.

Над проєктом залізниця працює спільно з фондом Серця.

Фото: NOS