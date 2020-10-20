США скасували росіянам сотню віз через контрабанду в літаках Аерофлоту

Прокуратура Східного округу Нью Йорку висунула звинувачення десятку осіб за контрабанду електропристроїв в Росію на суму в 50 мільйонів доларів США.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє AMNY.

Восьмеро осіб вже були затримані американськими правоохоронцями, а ще двоє розшукуються. Серед затриманих - 46-річний громадянин РФ Саюз Дайбагія.

«Підозрювані були членами міжнародної банди, що займалася контрабандою, яка використовувала мережу операторів тут (у США – ред.) та в Росії для обходу американських законів та правил щодо експорту», - заявили у прокуратурі.

Зазначається, що підозрювані розробили схему експорту контрабанди електронних пристроїв, включаючи Apple iPhone, - iPad та – Watch, зі Сполучених Штатів до Росії. Вартість контрабанди становила 50 мільйонів доларів США. Злочинці задіяли у своїй схемі пасажирів, а також є колишніх та нинішніх співробітників російської авіакомпанії Аерофлот.

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За даними видання, Державний департамент США скасував візи 113 співробітникам Аерофлоту за їхню імовірну причетність до злочинної схеми.

Також повідомляється, що під час обшуків було виявлено 600 тисяч доларів готівки.

Як повідомляв Укрінформ, уряд США висунув офіційні обвинувачення 6 офіцерам ГРУ Росії через причетність до організації міжнародних хакерських атак, у тому числі, проти України, а також поширення небезпечних вірусних програм, що спричинили мільярдні збитки.