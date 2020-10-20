Між КНР і Тайванем загострилися відносини через бійку їх дипломатів

Довготривала напруга між Китаєм і Тайванем загострилася через фізичний конфлікт між їх дипломатами на Фіджі.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє BBC.

Тайвань заявляє, що двоє чиновників із посольства Китаю на початку цього місяця зірвали захід, присвячений національному дню цієї острівної країни – Пекін звинувачення відкидає.

Обидві сторони заявляють, що їхні чиновники постраждали внаслідок бійки, і попросили поліцію Фіджі провести розслідування.

Інцидент стався 8 жовтня, коли торговельне представництво Тайваню на Фіджі - його фактичне посольство - влаштувало прийом для близько 100 шановних гостей у розкішному готелі Grand Pacific у столиці Фіджі Суві. МЗС Тайваню заявило, що двоє китайських чиновників почали фотографуватися та намагатися зібрати інформацію про гостей на цьому заході. Тайванський дипломат, який попросив їх піти, зазнав фізичного нападу й потребував лікарняного лікування через травми голови.

Китай подав інший звіт про події. Посольство КНР на Фіджі заявило, що його співробітники знаходились у «громадській зоні за межами місця проведення», виконуючи невизначені «службові обов'язки», і звинуватило тайванських чиновників у «провокаційних» діях та заподіянні «поранень та шкоди одному китайському дипломату».

Поліція Фіджі не прокоментувала розслідування.

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Як відомо, Китай розглядає Тайвань як відокремлену провінцію, але тайванські лідери вважають, що острів – суверенна китайська держава з 1949 року, коли туди відступили націоналісти після поразки від китайських комуністів у громадянській війні.

Відносини між країнами вкрай напружені, тож і існує постійна загроза ескалації, що може втягнути США, союзника Тайваню.

Хоча Тайвань офіційно визнаний лише кількома країнами, його демократично обраний уряд має міцні комерційні та неформальні зв'язки з багатьма країнами.