У Росії новий «COVID-рекорд» - майже 16 тисяч випадків за добу

За минулу добу в Російській Федерації зафіксовано 15 762 нові випадки зараження коронавірусом, і це найбільша кількість з початку пандемії.

Як передає кореспондент Укрінформу, це випливає з інформації на сайті стопкоронавірус.рф.

Колишні максимуми в РФ були зафіксовані 9-11, 13-14, 16 жовтня, до того - 11 травня.

Таким чином, на даний момент загальна кількість інфікованих зросла в РФ до 1 406 667-ми.

Найбільше нових випадків COVID-19 за добу було виявлено в Москві - 5 376 (це максимальне значення з 12 травня), 686 - у Санкт-Петербурзі, 466 - у Московській, 292 - у Нижньогородській, 289 - у Ростовській областях.

У неділю в РФ померли 173 пацієнти з COVID-19, всього з початку епідемії кількість летальних випадків становить 24 205. Одужали в країні 1 070 920 осіб, за добу - 5 305 пацієнтів.

Як повідомлялося, за даними Worldometer, у світі зафіксовано 40 348 289 випадків коронавірусу, зокрема 1 119 305 летальних, одужали 30 146 568 осіб.