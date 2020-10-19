У Франції за добу - майже 30 тисяч хворих з коронавірусом

У Франції за добу - майже 30 тисяч хворих з коронавірусом

Укрінформ
У Франції за добу 85 людей померли від COVID-19.

Як передає власний кореспондент Укрінформу, про це повідомило Національне агентство громадського здоров’я.

Станом на вечір неділі в країні виявили 29 837 нових інфікованих; 85 людей померли.

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Загалом з початку епідемії у березні у Франції зафіксовано 894 034 інфікування, зокрема 33 477 летальних випадків.

Як повідомлялося, у світі станом на ранок понеділка, 19 жовтня, зафіксовано 40,28 млн випадків зараження коронавірусом, при цьому більш як 30,1 млн людей вже подолали хворобу.

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